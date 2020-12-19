Футболиста мёнхенгладбахской "Боруссии" Тюрама удалили за плевок в соперника

ТАСС, 19 декабря. Французский форвард мёнхенгледбахской "Боруссии" Маркус Тюрам получил красную карточку во время матча чемпионата Германии за плевок в лицо сопернику. Матч 13-го тура "Боруссия" - "Хоффенхайм" завершился со счетом 1:2.

Тюрам получил красную карточку на 79-й минуте. Нападающий был недоволен действиями защитника гостевой команды Штефана Поша. В ходе словесной перепалки Тюрам плюнул в соперника, после чего арбитр показал французу красную карточку.

Маркус Тюрам является сыном чемпиона мира (1998) и Европы (2000) Лилиана Тюрама.

"Боруссия" занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата, набрав 18 очков. В следующем туре команда на выезде сыграет с "Арминией" 2 января.

В других матчах дня "Аугсбург" дома проиграл "Айнтрахту" со счетом 0:2, "Вердер" в гостях победил "Майнц" (0:1), "Лейпциг" на своем поле сыграл вничью с "Кёльном" (0:0), а "Шальке" в Гельзенкирхене уступил "Арминии" (0:1) и продлил безвыигрышную серию в национальном первенстве до 29 матчей.