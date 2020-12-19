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Молодежный чемпионат мира по хоккею

Сборная России по хоккею сыграет только с канадцами перед стартом молодежного ЧМ

Изначально россияне должны были провести два товарищеских матча

ТАСС, 19 декабря. Сборная России проведет один товарищеский матч перед началом молодежного чемпионата мира по хоккею. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).

Изначально россияне должны были провести два товарищеских матча: 22 декабря - со словаками, 24 декабря - с канадцами.

Согласно изменениям в расписании, матч против сборной Словакии отменен.

Всего будут сыграны четыре товарищеские встречи: Швейцария - Австрия, Финляндия - США (обе - 23 декабря), Канада - Россия, Словакия - Чехия (обе 24 декабря). Все встречи пройдут в канадском Эдмонтоне.

Изменения в расписании связаны с карантином сборных Германии и Швеции, в расположении которых выявлены случаи заражения коронавирусом.

Молодежный чемпионат мира пройдет с 25 декабря по 5 января в Эдмонтоне. Сборная России сыграет в группе В с командами Швеции, США, Чехии и Австрии. Стартовый матч россияне проведут 26 декабря против сборной США.

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