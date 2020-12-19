Сборная России по хоккею сыграет только с канадцами перед стартом молодежного ЧМ

ТАСС, 19 декабря. Сборная России проведет один товарищеский матч перед началом молодежного чемпионата мира по хоккею. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).

Изначально россияне должны были провести два товарищеских матча: 22 декабря - со словаками, 24 декабря - с канадцами.

Согласно изменениям в расписании, матч против сборной Словакии отменен.

Всего будут сыграны четыре товарищеские встречи: Швейцария - Австрия, Финляндия - США (обе - 23 декабря), Канада - Россия, Словакия - Чехия (обе 24 декабря). Все встречи пройдут в канадском Эдмонтоне.

Изменения в расписании связаны с карантином сборных Германии и Швеции, в расположении которых выявлены случаи заражения коронавирусом.

Молодежный чемпионат мира пройдет с 25 декабря по 5 января в Эдмонтоне. Сборная России сыграет в группе В с командами Швеции, США, Чехии и Австрии. Стартовый матч россияне проведут 26 декабря против сборной США.