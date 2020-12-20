Конголезец Макабу защитил титул чемпиона мира по боксу и может встретиться с Папиным

ТАСС, 20 декабря. Конголезец Илунга Макабу защитил титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 90,71 кг. В 12-раундовом поединке, прошедшем в Киншасе (ДР Конго), он выиграл у нигерийца Оланреваджу Дуродолы нокаутом в седьмом раунде.

Макабу впервые защитил пояс WBC, которым владеет с января этого года, когда победил поляка Михала Числака решением судей. В послужном списке 33-летнего Макабу теперь 28 побед (25 нокаутом), два поражения.

40-летний Дуродола потерпел восьмое поражение при 34 победах (31 нокаутом).

Обязательным претендентом на титул чемпиона мира WBC в этом весе является россиянин Алексей Папин. Следующий поединок Макабу может провести с Папиным.