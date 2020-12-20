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Кубок Первого канала

Сборная Чехии по хоккею победила команду Швеции в матче Кубка Первого канала

В заключительном матче Кубка Первого канала сыграют сборные России и Финляндии, для победы на турнире подопечным Валерия Брагина достаточно не проиграть в основное время
Игроки сборной Чехии Радан Ленц и Давид Каше Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Игроки сборной Чехии Радан Ленц и Давид Каше
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Сборная Чехии обыграла команду Швеции со счетом 4:1 в матче заключительного тура второго этапа Еврохоккейтура - Кубка Первого канала. Встречи турнира проходят в Москве на "ЦСКА-Арене".

В составе сборной Чехии шайбы забросили Радан Ленц (25-я минута), Матей Блюмел (36), Даниэл Газда (40) и Павел Пиха (56). У шведов отличился Джонатан Берггрен (13). Матч проходил без зрителей.

На первом этапе Евротура - Кубке Карьяла - встреча между командами также закончилась победой чешской сборной (3:1).

Сборная Чехии одержала первую победу на Кубке Первого канала и занимает последнее, четвертое место в турнирной таблице, набрав три очка в трех матчах. Шведы идут вторыми, имея в активе четыре очка после трех встреч. Первую строчку занимают россияне (5 очков), третью - финны (3).

Позднее в воскресенье в заключительном матче турнира сыграют сборные России и Финляндии, начало встречи - 15:30 мск. Чтобы одержать победу на Кубке Первого канала, российским хоккеистам достаточно не проиграть в основное время.

Евротур в своем нынешнем виде проходит с 1996 года, каждый из четырех постоянных участников - сборные России, Финляндии, Чехии и Швеции - проводит у себя по одному этапу. В прошлом сезоне из-за пандемии были отменены Чешские игры, поэтому победитель Евротура не был определен. Россияне восемь раз выигрывали это ежегодное соревнование, девять побед у финнов, в активе шведов четыре титула, чехи выигрывали общий зачет Евротура дважды.

 

Хоккей. Кубок Первого канала
МестоКомандаИВВОВБПБПОПШО
1Россия21010008-45
2Швеция31001018-94
3Финляндия21000015-73
4Чехия31000028-93
Евротур. Общий зачет
КомандаИВВОВБПБПОПШО
Россия530200019-713
Чехия630000313-139
Финляндия520000310-176
Швеция610020312-175
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