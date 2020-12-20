Сборная Чехии по хоккею победила команду Швеции в матче Кубка Первого канала

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Сборная Чехии обыграла команду Швеции со счетом 4:1 в матче заключительного тура второго этапа Еврохоккейтура - Кубка Первого канала. Встречи турнира проходят в Москве на "ЦСКА-Арене".
В составе сборной Чехии шайбы забросили Радан Ленц (25-я минута), Матей Блюмел (36), Даниэл Газда (40) и Павел Пиха (56). У шведов отличился Джонатан Берггрен (13). Матч проходил без зрителей.
На первом этапе Евротура - Кубке Карьяла - встреча между командами также закончилась победой чешской сборной (3:1).
Сборная Чехии одержала первую победу на Кубке Первого канала и занимает последнее, четвертое место в турнирной таблице, набрав три очка в трех матчах. Шведы идут вторыми, имея в активе четыре очка после трех встреч. Первую строчку занимают россияне (5 очков), третью - финны (3).
Позднее в воскресенье в заключительном матче турнира сыграют сборные России и Финляндии, начало встречи - 15:30 мск. Чтобы одержать победу на Кубке Первого канала, российским хоккеистам достаточно не проиграть в основное время.
Евротур в своем нынешнем виде проходит с 1996 года, каждый из четырех постоянных участников - сборные России, Финляндии, Чехии и Швеции - проводит у себя по одному этапу. В прошлом сезоне из-за пандемии были отменены Чешские игры, поэтому победитель Евротура не был определен. Россияне восемь раз выигрывали это ежегодное соревнование, девять побед у финнов, в активе шведов четыре титула, чехи выигрывали общий зачет Евротура дважды.
|Место
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Россия
|2
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|8-4
|5
|2
|Швеция
|3
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|8-9
|4
|3
|Финляндия
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|5-7
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|0
|0
|0
|0
|2
|8-9
|3
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|Россия
|5
|3
|0
|2
|0
|0
|0
|19-7
|13
|Чехия
|6
|3
|0
|0
|0
|0
|3
|13-13
|9
|Финляндия
|5
|2
|0
|0
|0
|0
|3
|10-17
|6
|Швеция
|6
|1
|0
|0
|2
|0
|3
|12-17
|5