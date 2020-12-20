{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Гайтюкевич и Кошелев стали пятыми на этапе Кубке мира по бобслею в Игльсе

Победу одержали немцы Франческо Фридрих и Александр Шюллер

ТАСС, 20 декабря. Российские бобслеисты Ростислав Гайтюкевич и Роман Кошелев стали пятыми в соревнованиях мужских двоек на четвертом этапе Кубка мира в австрийском Игльсе.

Победу одержали немцы Франческо Фридрих и Александр Шюллер с результатом 1 минута 42,40 секунды. Вторым стал латвийский экипаж Оскарса Киберманиса и Матисса Микниса (отставание - 0,78 секунды). Третье место заняли немцы Йоханнес Лохнер и Кристиан Расп (+0,90).

Отставание Гайтюкевича и Кошелева от победителей - 1,08 секунды. Алексей Стульнев и Илья Малых стали 12-ми (+1,81).

Следующий этап пройдет 9-10 января в германском Винтерберге.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
Женский ЧЕ-2020 по гандболу
Финал женского чемпионата Европы по гандболу рассудят арбитры из России
На матч между сборными Норвегии и Франции назначены Виктория Алпаидзе и Татьяна Березкина
Читать полностью