Саночники Денисьев и Антонов стали четвертыми в спринте в соревнованиях двоек на этапе КМ

ТАСС, 20 декабря. Россияне Александр Денисьев и Владислав Антонов заняли четвертое место в соревнованиях двоек в спринте на этапе Кубка мира по санному спорту, который проходит в германском Винтерберге.

Первое место заняли немцы Тони Эггерт и Саша Бенекен, показавшие время 30,972 секунды. Вторыми стали австрийцы Томас Штой и Лоренц Коллер (отставание - 0,053 секунды). Третье место заняли немцы Тобиас Вендль и Тобиас Арльт (+0,109).

Денисьев и Антонов отстали от победителей на 0,118 секунды. Владислав Южаков и Юрий Прохоров заняли 14-е место (+0,743).

Четвертый этап Кубка мира в Винтерберге завершится в воскресенье.