В Федерации тяжелой атлетики России отреагировали на информацию об отстранении Кашириной

В воскресенье стало известно, что Каширина была временно отстранена от участия в соревнованиях, поскольку подозревается в нарушении антидопинговых правил на основании данных из базы московской лаборатории, которая содержит результаты проверки допинг-проб российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год.

МОСКВА, 20 декабря. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Федерация тяжелой атлетики России (ФТАР) воздержалась от комментариев по вопросу временного отстранения пятикратной чемпионки мира Татьяны Кашириной. Как сообщил ТАСС президент организации Максим Агапитов, информация о деле спортсменки носит конфиденциальный характер.

"До вынесения решения по антидопинговым нарушениям информация считается конфиденциальной, так как может быть ошибочной, поэтому комментарии исключены", - сообщил Агапитов.

Каширина пока не признана виновной в нарушении антидопинговых правил, поскольку расследование еще не закончено. "Согласно антидопинговым правилам, спортсмен, подозреваемый в нарушении, автоматически отстраняется от соревнований и тренировок на период расследования, объяснений и сбора данных. Вся процедура описана в правилах", - пояснил глава федерации.

"Нарушения спортсменом антидопинговых правил не может быть предметом оспаривания со стороны ФТАР. Мы не антидопинговая организация и правил не нарушали, хотя утверждать этого я не могу, потому что с 2011 по 2016 год ФТАР руководил Сырцов Сергей Александрович", - отметил Агапитов.

Кашириной 29 лет, в период с 2009 по 2019 год она завоевала пять золотых и три серебряные медали чемпионатов мира, восемь раз побеждала на чемпионатах Европы. На Олимпиаде 2012 года в Лондоне она стала серебряным призером. Следующие Игры она была вынуждена пропустить - российские тяжелоатлеты были отстранены от участия в олимпийском турнире на фоне допингового скандала. В 2006 году Каширина уже была дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил.