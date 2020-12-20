Макаров: бобслеист Гайтюкевич физически уже готов бороться за медали на этапах Кубка мира

В воскресенье Гайтюкевич и разгоняющий Роман Кошелев стали пятыми в соревнованиях мужских двоек на четвертом этапе Кубка мира в пригороде австрийского Инсбрука Игльсе.

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Лидер сборной России по бобслею пилот Ростислав Гайтюкевич физически уже сейчас способен выигрывать медали на этапах Кубка мира, однако для того, чтобы награды были более осязаемы, команде нужен хотя бы хороший механик. Об этом ТАСС сообщил личный тренер спортсмена Семен Макаров.

"Ростислав в Инсбруке показал все, на что способен сейчас, несмотря на пропуск двух первых этапов Кубка мира в Сигулде из-за пандемии и затянувшиеся сложности в команде с получением им лучшей техники, - считает Макаров. - И только сейчас он получил возможность выступать на бобе, произведенном в 2019 году, с разгоняющим Романом Кошелевым. Вчерашний и сегодняшний старты показали, что физически Ростислав может бороться за медали".

В субботу Гайтюкевич вместе с Ильей Малых показал шестой результат. Неделю назад эти спортсмены заняли восьмое (в субботу) и четвертое (в воскресенье) места.

"Но не нужно забывать, что бобслей - это спорт машин. Сейчас мы уперлись в "немецкую стену", которую будет очень сложно преодолеть. В сборной Германии бобами занимается целый институт, а в российской команде даже нет механика. Ростиславу все приходится делать самому, он сейчас сам себе механик, в какой-то степени", - отметил тренер.

"Со следующего этапа конкуренция только возрастет, должны приехать бобслеисты США и Канады. Ростиславу важно все время занимать места в первой десятке. А дальше дело случая, ведь наш спортсмен, как я уже сказал, физически уже готов бороться за награды. Только немец Франческо Фридрих стоит особняком, а с остальными можно бороться", - подытожил Макаров.