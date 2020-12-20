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Футбол в Италии

Футболист "Милана" Леау забил самый быстрый гол в истории чемпионата Италии

Португалец забил мяч через 6,4 секунды после начала матча против "Сассуоло"
Рафаэл Леау EPA-EFE/SERENA CAMPANINI
Описание
Рафаэл Леау
© EPA-EFE/SERENA CAMPANINI

ТАСС, 20 декабря. Португальский форвард "Милана" Рафаэл Леау забил самый быстрый гол в истории чемпионата Италии по футболу.

Леау отличился в гостевой игре 13-го тура против "Сассуоло", португалец забил мяч через 6,4 секунды после начала матча. Предыдущий рекорд принадлежал итальянцу Паоло Поджи, в 2001 году он в составе "Пьяченцы" забил мяч через 8,9 секунды после стартового свистка во встрече против "Фиорентины".

"Милан" занимает первое место в таблице чемпионата Италии с 28 очками после 12 матчей.

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