Польховский: Бабиков и Акимова не гарантировали себе участие в январских этапах КМ

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Биатлонисты Лариса Куклина, Татьяна Акимова, Тамара Воронина, Лариса Куклина, Анастасия Гореева, Антон Бабиков и Карим Халили должны будут пройти отбор, чтобы сохранить место в составе сборной России на январские этапы Кубка мира. Об этом ТАСС сообщил главный тренер национальной команды Валерий Польховский.

По итогам четырех декабрьских этапов Кубка мира право выступить в январе без отбора получили Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Светлана Миронова, Ирина Казакевич, Евгения Павлова и Ульяна Кайшева.

Другим биатлонистам для возвращения в команду необходимо будет показать высокие результаты на этапах Кубка России, главным из которых станет "Ижевская винтовка".

Кубок мира возобновится двумя этапами в Оберхофе (Германия), которые пройдут с 8 по 17 января. В этом же месяце еще один этап примет Антхольц (Италия).

Российские биатлонисты не могут завоевать медали на этапах Кубка мира на протяжении 39 гонок, что является антирекордом. В последний раз медаль российской команде принес Александр Логинов, ставший третьим в гонке преследования на чемпионате мира в феврале 2020 года (гонки чемпионатов мира входят в программу Кубка мира).