Волейболистки казанского "Динамо" в шестой раз стали обладательницами Кубка России

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Казанское "Динамо" одержало победу над одноименным клубом из Москвы в финальном матче женского Кубка России по волейболу. Встреча прошла в Москве.

Игра завершилась со счетом 3-1 в пользу волейболисток из Казани. В матче за третье место краснодарское "Динамо" обыграло "Ленинградку" из Санкт-Петербурга (3-1).

Казанское "Динамо" в шестой раз стало обладателем кубка страны и сравнялось по этому показателю с лидировавшей ранее командой "Заречье-Одинцово". В прошлом сезоне трофей также завоевал клуб из Татарстана, обыграв в финале столичное "Динамо", на счету которого четыре победы в турнире.