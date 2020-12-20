Фазель заявил, что практически полностью вылечился от коронавируса

МОСКВА, 20 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель практически полностью вылечился от коронавируса, из-за которого не смог приехать в Москву на Кубок Первого канала. Об этом Фазель сообщил ТАСС.

IIHF объявила о том, что Фазель заразился коронавирусом 8 декабря.

"Чувствую себя хорошо, но все еще остаюсь дома. Нью-Йоркский марафон сейчас пробежать я не смогу, но процентов на 95 уже здоров", - сказал Фазель.

Фазелю 70 лет, он бессменно занимает пост президента IIHF с 1994 года. Ранее он заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах президента организации в 2021 году.