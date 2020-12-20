"Манчестер Юнайтед" обыграл "Лидс" в матче Английской премьер-лиги со счетом 6:2

ТАСС, 20 декабря. "Манчестер Юнайтед" со счетом 6:2 победил "Лидс" в матче 14-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча прошла на стадионе "Олд Траффорд".

В составе победителей забитыми мячами отметились Скотт Мактоминей (2-я и 3-я минуты), Бруну Фернандеш (20, 70 - с пенальти), Виктор Линделёф (37) и Дэниел Джеймс (66). У проигравших отличились Лиам Купер (42) и Стюарт Даллас (73). Мактоминей стал первым игроком в Английской премьер-лиге, которому удалось забить два мяча в течение первых трех минут матча.

Беспроигрышная серия подопечных Уле Гуннара Сульшера в матчах национального первенства достигла семи матчей (шесть побед, одна ничья).

"Манчестер Юнайтед" поднялся на третье место в турнирной таблице, набрав 26 очков в 13 матчах. "Лидс" с 17 очками располагается на 14-й строчке.

В следующем туре МЮ 26 декабря на выезде встретится с "Лестером". Подопечные Марсело Бьелсы днем позднее примут "Бёрнли".