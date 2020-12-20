Новый сезон НХЛ стартует 13 января

Отмечается, что в регулярном чемпионате команды проведут по 56 матчей вместо 82. В плей-офф выйдут 16 команд, Кубок Стэнли пройдет в традиционном формате.

В связи с закрытием границы между Канадой и США и необходимостью обеспечения безопасности участников матчей в условиях пандемии было принято решение изменить составы дивизионов и перейти на режим внутридивизионных матчей для минимизации количества поездок. В Северном дивизионе сыграют "Калгари", "Эдмонтон", "Монреаль", "Оттава", "Торонто", "Ванкувер" и "Виннипег"; в Западном - "Анахайм", "Аризона", "Колорадо", "Лос-Анджелес", "Миннесота", "Сент-Луис", "Сан-Хосе" и "Вегас"; в Центральном - "Флорида", "Каролина", "Чикаго", "Коламбус", "Даллас", "Детройт", "Нэшвилл", "Тампа"; в Восточном - "Бостон", "Баффало", "Нью-Джерси", "Нью-Йорк Рейнджерс", "Нью-Йорк Айлендерс", "Филадельфия", "Питтсбург" и "Вашингтон".

Каждая команда в Восточном, Центральном и Западном дивизионах сыграет с другими по восемь раз, в Северном - по девять или десять. По четыре лучшие команды из каждого дивизиона выйдут в плей-офф НХЛ, где в первом и втором раундах сыграют с командами из своих дивизионов.

Завершится регулярный чемпионат 8 мая. Официальные тренировочные сборы команд начнутся 3 января, отмечается, что предсезонных матчей не будет.