Алексей Миранчук прокомментировал победу "Аталанты" над "Ромой" в матче чемпионата Италии

ТАСС, 21 декабря. Российский полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук поздравил партнеров по команде с победой над "Ромой" в матче чемпионата Италии по футболу. Об этом он написал в своем Instagram .

В воскресенье "Аталанта" дома разгромила "Рому" со счетом 4:1, Миранчук вышел на поле на 81-й минуте.

"Мы провели прекрасную игру, парни. Готовимся к последнему матчу года", - написал Миранчук.

Россиянин перешел в "Аталанту" в начале сентября. 27 ноября стало известно, что он заразился коронавирусом, из-за чего пропустил четыре встречи в различных турнирах. В воскресенье он провел второй матч после выздоровления.

"Аталанта" после 12 матчей занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 21 очко. В следующем туре подопечные Гасперини 23 декабря на выезде сыграют с "Болоньей".