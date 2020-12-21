Чемпионату России по фигурному катанию посвятили специальную почтовую открытку

ЧЕЛЯБИНСК, 21 декабря. /ТАСС/. Чемпионату России по фигурному катанию, который пройдет в Челябинске с 24 по 26 декабря, посвятили специальную почтовую карточку, на которой изображен силуэт фигуристки. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы УФПС Челябинской области.

"Новинка вышла тиражом 2,3 тыс. экземпляров. <…> Фигуристы и зрители смогут подписать почтовые карточки и отправить "спортивные приветы" своим друзьям и родственникам. <…> Карточка содержит знак почтовой оплаты - литеру "В" - для ее отправки в любой российский регион дополнительных марок не потребуется", - говорится в сообщении.

Ранее было объявлено, что на чемпионате России не выступят двукратная чемпионка мира Евгения Медведева и чемпионы Европы в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов.