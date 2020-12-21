Стауче: Акинфеев должен быть примером отношения к профессии для молодых вратарей

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Бывший вратарь сборной России по футболу Игорь Акинфеев должен быть примером отношения к профессии для молодых голкиперов. Такое мнение в интервью ТАСС высказал тренер вратарей национальной команды Гинтарас Стауче.

Акинфеев выступал за сборную России с апреля 2004 года по июль 2018 года. О завершении карьеры в национальной команде он объявил в октябре 2018-го, при этом продолжив выступать за ЦСКА. В составе сборной голкипер стал бронзовым призером чемпионата Европы - 2008 и дошел до четвертьфинала домашнего чемпионата мира - 2018. Всего на его счету 111 матчей за главную команду, по этому показателю 34-летний Акинфеев уступает только бывшему одноклубнику Сергею Игнашевичу (127).

"Игорь принял решение, которое мы уважаем, - сказал Стауче, отвечая на вопрос об отношении к разговорам о возможном вызове Акинфеева в сборную России на матчи Евро-2020. - Он в сборной отыграл почти 15 лет без передышек и замен, это показывает его уровень. Он мастер своего дела, умеет держать планку, к которой всем нужно стремиться. У него были две очень серьезные травмы (в 2007 и 2011 годах во время игр в составе ЦСКА получил разрыв передней крестообразной связки левого колена - прим. ТАСС), но он сумел вернуться на этот высокий уровень".

"Для молодых Акинфеев должен быть примером того, как нужно относиться к своей профессии. После того как он завершил карьеру в сборной, мы общаемся с ним, но не так часто. Сборную и нынешних вратарей не обсуждаем. Спрашиваю, как у него дела, что происходит в команде, как здоровье, что нового в семье. Почти со всеми своими подопечными поддерживаю отношения", - добавил тренер вратарей национальной команды.

Стауче отметил, что вратари сами для себя должны определять, кто для них является примером. "Я бы ставил им в пример Акинфеева. Они сами должны идти к поставленной цели. Кто хочет 15 лет играть в сборной, должны смотреть на Игоря, но кто для них самих пример, они должны решать сами", - подчеркнул специалист.

После чемпионата мира - 2018 за сборную России успели сыграть четыре вратаря. 14 игр провел Маринато Гилерме ("Локомотив", девять игр "на ноль", 15 пропущенных мячей), пять - Антон Шунин ("Динамо", две игры "на ноль", четыре пропущенных мяча), четыре - Андрей Лунев ("Зенит", ни одной игры "на ноль", семь пропущенных мячей), две - Сослан Джанаев ("Сочи", ни одной игры "на ноль", три пропущенных мяча).