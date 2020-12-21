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Сборные по футболу

Стауче: Сафонов должен был дебютировать за сборную России по футболу в ноябре

Голкипер "Краснодара" был вызван на сбор национальной команды, но пропустил его из-за сомнительных результатов тестов на коронавирус

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по футболу готовил голкипера "Краснодара" Матвея Сафонова к одному из матчей в ноябре. Об этом в интервью ТАСС рассказал тренер вратарей национальной команды Гинтарас Стауче.

21-летний Сафонов был вызван на ноябрьский сбор команды России в преддверии матчей с командами Молдавии, Турции и Сербии, однако из-за сомнительных результатов тестов на коронавирус голкипер "Краснодара" его пропустил.

"Да, думали о том, чтобы он сыграл один матч. Мы получаем игроков, наш медицинский штаб следит за их состоянием, смотрим на то, как они выглядят на поле", - сказал Стауче.

"Исходя из этого, готовим их к играм. Сафонова мы готовили к одному матчу, но получилось так, как получилось. Пандемия ударила по всему миру, не обошла она стороной и нас", - добавил он.

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