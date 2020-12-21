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ATP

Джокович стал вторым в истории теннисистом, проведшим 300 недель на первом месте рейтинга

До покорения рекорда швейцарцу осталось сохранять лидерство на протяжении 10 недель
Новак Джокович EPA-EFE/ANDY RAIN
Описание
Новак Джокович
© EPA-EFE/ANDY RAIN

ТАСС, 21 декабря. Серб Новак Джокович стал вторым в истории игроком, которому удалось провести на первой строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) 300 недель. Об этом сообщается на официальном сайте ATP.

Ранее это достижение покорилось швейцарцу Роджеру Федереру. На его счету 310 недель на первом месте рейтинга. Если Джоковичу удастся сохранить свою позицию, то он опередит Федерера 8 марта 2021 года.

Также в пятерку лидеров по количеству недель на вершине рейтинга ATP входят американец Пит Сампрас (286), чех Иван Лендл (270) и американец Джимми Коннорс (268).

Джоковичу 33 года. На счету сербского теннисиста 17 побед на турнирах серии Большого шлема (третий результат в истории у мужчин): восемь раз он выигрывал Открытый чемпионат Австралии, пять раз - Уимблдон, трижды - Открытый чемпионат США и один раз - Открытый чемпионат Франции. Также он выиграл 81 титул ATP (пятый показатель в истории) и является бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине (2008).

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