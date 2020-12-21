Депутат Госдумы Лебедев готов обсудить участие в выборах президента РФС

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, до февраля 2019 года являвшийся членом исполкома Российского футбольного союза (РФС), не исключает участия в выборах президента РФС в случае, если его выдвинут на этот пост. Об этом он сообщил ТАСС.

Выборы президента Российского футбольного союза запланированы на 4 февраля и должны пройти в Москве. Согласно уставу, кандидат в президенты РФС может выдвигаться не менее чем пятью членами РФС. Выдвижение кандидатов продлится до 28 декабря.

"Я не могу сам выдвинуть свою кандидатуру на пост президента РФС, потому что устав не предусматривает такого, - сказал Лебедев. - Но если кто-то примет такое решение, то я готов его обсуждать. Что касается желания вернуться в исполком РФС, то оно у меня присутствует".

Президентом РФС с 22 февраля 2019 года является председатель правления компании "Газпром нефть" Александр Дюков. С 2008 по 2017 год он являлся президентом "Зенита", а с 2017 года до назначения в РФС - возглавлял совет директоров "Зенита".

В середине декабря Дюков был выдвинут кандидатом на пост президента РФС общим собранием межрегионального объединения федераций футбола "Северо-Запад".