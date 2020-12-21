Кандидат в президенты "Барселоны" предложил снести стадион "Камп Ноу"

ТАСС, 21 декабря. Кандидат в президенты испанского футбольного клуба "Барселона" Агусти Бенедито представил свою предвыборную кампанию, в которой предлагает снести стадион "Камп Ноу". Об этом сообщает газета As.

Бенедито представил свою кандидатуру в понедельник. При условии победы на выборах он обещает построить для команды новый стадион. Для достижения этой цели Бенедито рассматривает два варианта, один из которых включает в себя снос "Камп Ноу" и временный переезд на Олимпийский стадион, а другой предлагает строительство новой арены в муниципалитете Сан-Жоан-Деспи.

Ранее СМИ сообщали, что руководство "Барселоны" планирует расширить трибуны с 99 тыс. до 105 тыс. мест. Бенедито выступает против подобной реформы, основываясь на том, что "Камп Ноу" был построен в 1957 году и при его расширении могут возникнуть проблемы, которые потребуют увлечения выделенного бюджета.

Бенедито участвует в выборах президента "Барселоны" уже в третий раз. В 2010 году он набрал 8 044 голоса, а в 2015-м - 3 368.