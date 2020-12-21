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Допинг в спорте

ITA запустило программу хранения и перепроверки допинг-проб с ОИ-2020 и последующих Игр

Уже начало работу специальное хранилище, где рекомендовано держать пробы федерациям и национальным антидопинговым агентствам

ТАСС, 21 декабря. Международный олимпийский комитет (МОК) поручил Международному агентству тестирования (ITA) при полной поддержке Всемирного антидопингового агентства (WADA) запустить глобальную программу долгосрочного хранения и перепроверки допинг-проб. Образцы с Олимпийских игр в Токио и всех последующих Игр будут храниться в специальном объекте для дальнейшего анализа, сообщает пресс-служба ITA.

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Существующие и будущие партнеры ITA также смогут получить доступ к хранению образцов в этом учреждении и услугам повторного анализа, чтобы укрепить свои антидопинговые программы.

В ITA отметили, что в рамках предыдущих проектов по перепроверке проб было обнаружено большое количество нарушений антидопинговых правил. Долгосрочное хранение проб стало одной из наиболее эффективных стратегий защиты чистых спортсменов и борьбы с допингом за последнее десятилетие. В соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом пробы могут храниться и перепроверяться в течение 10 лет после взятия. Это позволяет повторно анализировать их на наличие ранее не обнаруженных запрещенных веществ.

ITA уже открыло хранилище с высокой степенью защиты, которое готово к приему образцов. Всем федерациям по летним видам спорта и национальным антидопинговым агентствам рекомендуется хранить там пробы, собранные в период подготовки к Играм в Токио.

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