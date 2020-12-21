{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Болельщики смогут посещать матчи чемпионата мира по гандболу в Египте

Турнир пройдет с 14 по 31 января, в нем примут участие российские спортсмены под нейтральным флагом
© EPA-EFE/Henning Bagger

МОСКВА, 21 декабря. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Пандемия коронавируса не помешает ограниченному числу зрителей посещать матчи мужского чемпионата мира по гандболу в Египте. Об этом ТАСС сообщили в Международной федерации гандбола (IHF).

На эту тему

Чемпионат мира пройдет с 14 по 31 января в четырех городах, включая Каир. В турнире должны принять участие российские гандболисты.

"Египетское правительство и оргкомитет полностью поддерживают проведение чемпионата мира. Болельщикам будет разрешено присутствовать на матчах чемпионата мира, правда, арены не будут заполнены полностью. В настоящее время организаторы планируют заполнять площадки на 30% от их вместимости", - сообщили в IHF.

Российские гандболисты в предварительном раунде должны сыграть с командами Словении, Белоруссии и Южной Кореи.

На турнире российская команда будет вынуждена выступать без флага и гимна, поскольку 17 декабря в силу вступили санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Теги
ЕгипетЛетние олимпийские виды спорта
ATP
Рублев признан самым прогрессирующим теннисистом года по версии ATP
В завершившемся сезоне российский теннисист выиграл пять титулов на турнирах ATP
Читать полностью