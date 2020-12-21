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Молодежный чемпионат мира по хоккею

Среди хоккеистов МЧМ не выявлено новых заразившихся коронавирусом

Положительным оказался тест еще одного члена немецкой делегации

ТАСС, 21 декабря. Очередное тестирование на коронавирус не выявило положительных результатов у игроков молодежного чемпионата мира по хоккею в Эдмонтоне. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).

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Всего для прилетевших делегаций и персонала турнира было проведено 3 640 тестов.

В IIHF отметили, что тест еще одного члена немецкой делегации дал положительный результат, он должен оставаться на карантине до 30 декабря. Все члены делегации сборной Швеции, кроме двух человек, о которых было сообщено ранее, сдали отрицательные тесты. Эти два человека останутся на карантине до 27 декабря.

Ранее сообщалось, что тесты на коронавирус выявили восемь случаев заражения среди игроков сборной Германии. Команда была отправлена на карантин до 24 декабря.

Сборная Швеции является соперником сборной России по группе В, также в ней сыграют команды США, Чехии и Австрии. Немцы встретятся в группе А со сборными Канады, Финляндии, Швейцарии и Словакии. Команда должна начать турнир 25 декабря матчем против сборной Финляндии.

Молодежный чемпионат мира пройдет с 25 декабря по 5 января в канадском Эдмонтоне.

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