СМИ: бывший футболист ЦСКА Ярошик возглавит словенский клуб "Целе"

ТАСС, 21 декабря. Бывший футболист ЦСКА и "Крыльев Советов" Иржи Ярошик возглавит словенский клуб "Целе". Об этом сообщает портал Ekipa24.

43-летний чех сменит на этом посту Душана Косича, который покинул команду. В прошлом сезоне "Целе" впервые в истории стал чемпионом Словении.

Ранее Ярошик работал в Чехии в клубе "Усти-над-Лабем".

В России Ярошик выступал за ЦСКА с 2003 по 2004 год, став вместе с командой чемпионом России и обладателем Суперкубка России, а также за самарские "Крылья Советов" (2008-2009). Также он выступал за чешские "Спарту" и "Слован", английские "Челси" и "Бирмингем", шотландский "Селтик", испанские "Сарагосу" и "Алавес".

Завершив карьеру в 2015 году, чех после двух лет паузы начал работать в качестве помощника главного тренера в молодежной команде "Спарты". После этого он работал на аналогичной должности в "Словане" и словацком "Ружомбероке".