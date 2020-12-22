"Спартак" во вторник проведет первый из двух ретро-матчей КХЛ против "Ак Барса"

ТАСС, 22 декабря. Хоккеисты московского "Спартака" во вторник проведут домашний ретро-матч в стиле 80-х годов прошлого века против казанского "Ак Барса" в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

"Спартак" проводит игры, стилизованные под отдельную историческую эпоху, с 2015 года. Матчи приходятся, как правило, на день рождения клуба. Помимо самой игры, зрителей ждет большую развлекательная программа как на трибунах, так и на территории арены. В частности, можно будет посетить советское фотоателье и поиграть в игровые автоматы того времени.

На самом первом ретро-матче красно-белых, проходившем еще в Сокольниках, царил дух 60-х. Позднее зрителей переносили в послевоенную эпоху, а "Спартак" даже рисковал получить штраф за то, что на предматчевой церемонии исполнялся гимн Советского союза.

На прошлогодний матч, посвященный 70-м годам, хоккеисты "Спартака" приезжали на ретро-автомобилях ГАЗ-24 "Волга", а зрители могли посетить съемочную площадку легендарного фильма "Иван Васильевич меняет профессию".

В нынешнем году "Спартак" проведет два ретро-матча подряд в стиле 80-х. Встреча с "Ак Барсом" будет посвящена 40-летию Олимпиады 1980 года в Москве, а матч против подольского "Витязя" 23 декабря - дружбе народов СССР.

Обе встречи хоккеисты красно-белых проведут в ретро-форме, а на стадион приедут на ретро-автобусе "Икарус-250".