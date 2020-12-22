Стартует новый сезон НБА, измененный из-за пандемии коронавируса

ТАСС, 22 декабря. Новый сезон Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) стартует в ночь со вторника на среду. Юбилейный 75-й чемпионат должен был начаться в конце октября, но из-за пандемии коронавируса, ударившей по США больнее всего в мире, был перенесен на более поздний срок.

Календарь лишился Матча звезд и десяти туров регулярного чемпионата - команды проведут 72 игры вместо привычных 82. Регулярный чемпионат завершится 16 мая 2021 года, после чего между командами, занявшими места с седьмого по десятое в обеих конференциях, состоится розыгрыш мини-турнира за право участия в плей-офф. Седьмая команда конференции сыграет один матч с восьмой командой, девятая - с десятой, победитель пары седьмой - восьмой сразу попадает в плей-офф, проигравший получит второй шанс в матче с победителем пары девятый - десятый. Встречи пройдут с 18 по 21 мая.

Предстоящий сезон обещает быть одним из самых интересных за последнее время. Сумеет ли "Лос-Анджелес Лейкерс", сравнявшийся по числу титулов с "Бостоном", стать рекордсменом? Сможет ли Леброн Джеймс продолжить доминировать в самой атлетичной лиге мира в 37 лет? Будет ли "Бруклин Нетс" с вернувшимся после травмы Кевином Дюрантом всерьез претендовать на свой первый титул?

В стартовый игровой день пройдут два матча: "Бруклин" сыграет с "Голден Стейт" (начало - 03:00 мск), а "Лейкерс" встретятся с "Лос-Анджелес Клипперс" (06:00 мск).

НБА поступила правильно

По мнению президента Единой лиги ВТБ Сергея Кущенко, НБА сделала правильный ход, не став тянуть с началом сезона до января.

"Любой спортивной организации важно играть, - сказал Кущенко. - Думаю, что НБА приняла неплохое решение с началом сезона под Рождество - это большие телевизионные рейтинги, все соскучились по баскетболу. Переподготовка была необычной, был непривычный драфт, множество ярких и неожиданных переходов. Чемпионы из "Лейкерс" усилились, вокруг этого появилось множество спекуляций, аналитики и прогнозов".

"Интересно будет посмотреть на новые идеи "Сан-Антонио", в котором произошла смена династии. Наш любимый "Бруклин" - пришло то время, когда подписанные Дюрант и [Кайри] Ирвинг уже должны конвертировать авансы и средства. На бумаге "Нетс" с выздоровевшими звездами выглядят силой. Но пока это больше проект, который все ждут, когда начнет реализовываться", - отметил собеседник ТАСС.