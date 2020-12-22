Власти Онтарио еще не согласовали с НХЛ проведение игр в Оттаве и Торонто

ОТТАВА, 22 декабря. /ТАСС/. Правительство канадской провинции Онтарио еще не приняло решения относительно проведения игр нового сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Оттаве и Торонто. Об этом в понедельник журналистам сообщил глава региона Даг Форд.

"Никакого решения по этому поводу еще не принято", - сказал он.

Чиновник добавил, что в настоящее время этим занимаются представители местного Минздрава. В Онтарио выступают две команды НХЛ - "Оттава" и "Торонто".

Ранее в понедельник Форд объявил, что с 26 декабря в Онтарио вводятся жесткие ограничительные меры для граждан на всей ее территории из-за продолжающейся пандемии нового коронавируса. При этом в южной части провинции, где расположены Оттава и Торонто, рестрикции будут действовать 28 дней, а в северной - 14 дней. Ограничения, в частности, касаются запрета на проведение игр и тренировок.

Новый сезон НХЛ должен начаться 13 января, в регулярном чемпионате команды проведут по 56 матчей вместо 82. В плей-офф выйдут 16 команд, Кубок Стэнли пройдет в традиционном формате. В связи с закрытием границы между Канадой и США и необходимостью обеспечения безопасности участников матчей в условиях пандемии было принято решение изменить составы дивизионов и перейти на режим внутридивизионных матчей для минимизации количества поездок. В Северном дивизионе сыграют "Калгари", "Эдмонтон", "Монреаль", "Оттава", "Торонто", "Ванкувер" и "Виннипег"; в Западном - "Анахайм", "Аризона", "Колорадо", "Лос-Анджелес", "Миннесота", "Сент-Луис", "Сан-Хосе" и "Вегас"; в Центральном - "Флорида", "Каролина", "Чикаго", "Коламбус", "Даллас", "Детройт", "Нэшвилл", "Тампа"; в Восточном - "Бостон", "Баффало", "Нью-Джерси", "Нью-Йорк Рейнджерс", "Нью-Йорк Айлендерс", "Филадельфия", "Питтсбург" и "Вашингтон".

Завершится регулярный чемпионат 8 мая. Официальные тренировочные сборы команд начнутся 3 января, отмечается, что предсезонных матчей не будет.