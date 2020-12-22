СМИ: "Зенит" интересуется футболистом "Гремио" Пепе

ТАСС, 22 декабря. Российский футбольный клуб "Зенит" рассматривает возможность трансфера нападающего бразильского "Гремио" Пепе. Об этом сообщает портал Goal.

По информации источника, бразильская команда готова расстаться с 23-летним нападающим за $15 млн. Футболистом также интересовался португальский "Порту", который предлагал "Гремио" $12 млн сразу и $3 млн бонусами, однако командам не удалось договорится о дате трансфера. Также Пепе интересуется испанская "Севилья". Итальянская "Рома" просматривала футболиста, однако отказалась от него из-за высокой цены.

Отмечается, что "Гремио" принадлежит 70% прав на футболиста. Оставшимися 30% владеют третьи лица.

Пепе выступает за "Гремио" с 2017 года. В нынешнем сезоне он провел за команду 25 матчей, в которых забил 12 голов и отдал восемь результативных передач.

После 19 туров чемпионата России "Зенит" занимает первое место в турнирной таблице, набрав 41 очко.