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Зимние олимпийские виды спорта

Фигуристка Жилина исполнила каскад из четверного сальхова и двух тройных прыжков

Видео прыжка на тренировке опубликовал Евгений Плющенко

ТАСС, 22 декабря. Фигуристка академии "Ангелы Плющенко" 12-летняя Вероника Жилина на тренировке исполнила каскад из четверного сальхова и двух тройных тулупов. Соответствующее видео в Instagram опубликовал двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко.

"Принцесса четверных прыжков, 12-летняя Вероника. Четверной сальхов - тройной тулуп - тройной тулуп", - написал Плющенко.

Жилина является чемпионкой России среди фигуристок младшего возраста в старшей возрастной группе. В нынешнем сезоне спортсменка выступала на четвертом и пятом этапах Кубка России, на ее счету две серебряные медали в соревнованиях юниорок.

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