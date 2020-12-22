Фигуристка Жилина исполнила каскад из четверного сальхова и двух тройных прыжков

ТАСС, 22 декабря. Фигуристка академии "Ангелы Плющенко" 12-летняя Вероника Жилина на тренировке исполнила каскад из четверного сальхова и двух тройных тулупов. Соответствующее видео в Instagram опубликовал двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко.

Жилина является чемпионкой России среди фигуристок младшего возраста в старшей возрастной группе. В нынешнем сезоне спортсменка выступала на четвертом и пятом этапах Кубка России, на ее счету две серебряные медали в соревнованиях юниорок.