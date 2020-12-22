"Ростов" объявил о создании женского футбольного клуба

ТАСС, 22 декабря. Футбольный клуб "Ростов" создаст женскую команду. Об этом сообщает пресс-служба ростовчан.

"Ростов" будет выступать в Суперлиге - чемпионате России среди женщин. Команда будет базироваться и тренироваться в Новошахтинске, а домашние игры будут проходить в Ростове-на-Дону на одном из городских стадионов. Главным тренером команды будет назначена Наталья Карасева, бывший главный тренер "Дончанки".

Также на базе академии "Ростова" планируется создать женские молодежные и юношеские команды.

Следующий сезон Суперлиги начнется в марте 2021 года. Действующим чемпионом является московский ЦСКА.