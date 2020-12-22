Хованцев убежден, что Логинов к чемпионату мира по биатлону наберет хорошую форму

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Российский биатлонист Александр Логинов к чемпионату мира в Поклюке подойдет в хорошем функциональном состоянии и устранит серьезные недочеты в стрельбе. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер сборной страны Анатолий Хованцев.

Логинов является лучшим российским биатлонистом в нынешнем сезоне, однако в личных гонках на первых четырех этапах Кубка мира он не сумел подняться выше десятого места. При этом безмедальная серия команды насчитывает уже 39 гонок.

"Я сохраняю оптимизм, основные надежды на медали связаны прежде всего с эстафетами, в них наши биатлонисты боеспособны. Плюс Александр Логинов. Я работал с ним два года, уверен, что к чемпионату мира он подойдет в хорошей форме", - сказал Хованцев.

"Конечно, сейчас его выступление не радует, он не мог пока себя реализовать, прежде всего в стрельбе. В последней гонке он показал хороший ход, но ошибки на стрельбе лишили его возможности бороться за медаль. При этом видно, что он начинает выходить на свой прежний уровень. Сейчас все будет зависеть от того, как он использует время для подготовки к пятому этапу Кубка мира", - добавил он.

Логинов является действующим чемпионом мира в спринте. В нынешнем сезоне главный старт сезона пройдет с феврале в Словении.