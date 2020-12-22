Бабаков стал единственным кандидатом на пост главы Федерации настольного тенниса России

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Действующий президент Федерации настольного тенниса России (ФНТР) Александр Бабаков будет единственным кандидатом на выборах главы организации. Об этом ТАСС сообщил вице-президент ФНТР Роман Марков.

Выборы нового руководства Федерации настольного тенниса России проходят в формате заочного голосования, которое завершится 25 декабря.

"Александр Бабаков является единственным кандидатом на пост президента", - сказал собеседник агентства.

Бабаков возглавляет Федерацию настольного тенниса России с 2014 года, он был переизбран на пост президента организации 10 февраля 2017 года.