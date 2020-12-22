Касильяс стал заместителем генерального директора фонда "Реала"

ТАСС, 22 декабря. Чемпион мира по футболу 2010 года в составе сборной Испании Икер Касильяс занял должность заместителя генерального директора фонда "Реала", основанного в 1997 году на базе испанского футбольного клуба "Реал" (Мадрид). Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Задачей фонда является сохранение исторического наследия клуба, распространение и развитие ценностей, связанных со спортивной деятельностью и направленных на поддержку образования и воспитания детей и молодежи, а также включение в социальную жизнь наиболее уязвимых слоев населения. Фонд занимается организацией спортивных, культурно-образовательных, социальных и институциональных мероприятий, а также международным сотрудничеством. С помощью фонда в 2014 году была организована первая и единственная в России школа "Реала" на площадке Донского государственного технического университета в Ростове-на-Дону.

Икер Касильяс является воспитанником "Реала". В составе клуба он становился пятикратным чемпионом Испании, двукратным победителем Кубка Испании и Суперкубка УЕФА, четырехкратным победителем Суперкубка Испании, трехкратным победителем Лиги чемпионов, победителем клубного чемпионата мира. В 2015 году он перешел в португальский "Порту", вместе с которым стал чемпионом Португалии и выиграл суперкубок страны. В августе 2020 года Касильяс объявил о завершении карьеры.

За сборную Испании он провел 167 матчей, выиграл чемпионат мира и дважды стал чемпионом Европы.