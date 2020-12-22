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Летние олимпийские виды спорта

В Казани подтвердили договоренность с FINA по поводу проведения трех этапов соревнований

Город примет соревнования по плаванию, прыжкам в воду и синхронному плаванию

КАЗАНЬ, 22 декабря. /ТАСС/. Три этапа соревнований под эгидой Международной федерации плавания (FINA) пройдут в Казани в 2021 году. Об этом журналистам во вторник сообщил генеральный директор Дирекции спортивных и социальных проектов Максим Денисов.

"У нас продолжается плотное сотрудничество с Международной федерацией плавания, на самом деле находимся в постоянном, буквально в ежедневном контакте, [они] поддерживают все инициативы, которые у нас есть. У нас пролонгированы контракты на проведение этапов мировых серий, этапов Кубка мира по плаванию, по прыжкам в воду и по синхронному плаванию до 2024 года. Соответственно, это ежегодные мероприятия, которые у нас с марта начнутся в Казани на базе Дворца водных видов спорта", - сказал он.

19-21 марта в Казани пройдет этап Мировой серии FINA по прыжкам в воду, 16-18 апреля - этап Мировой серии FINA по синхронному плаванию, 28-31 октября - этап Кубка мира FINA по плаванию.

Ранее сообщалось, что Татарстан рассчитывает провести в 2021 году соревнования Международной федерации плавания (FINA), отмененные в 2020 году из-за пандемии коронавируса. В 2020 году в Казани из-за пандемии коронавируса были отменены этапы Кубка мира по плаванию и по прыжкам в воду и этап Мировой серии по синхронному плаванию.

В 2021 году Казань примет чемпионат Европы по плаванию на короткой воде, в 2024 году - чемпионат Европы по водным видам спорта, в 2025 году - чемпионат мира по водным видам спорта.

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