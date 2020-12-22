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Баскетбольные еврокубки

Баскетболисты "Зенита" обыграли "Црвену Звезду" в матче Евролиги

Встреча завершилась со счетом 98:69
Баскетболисты "Црвены Звезды" Кори Уолден и "Зенита" Андрей Зубков EPA-EFE/ANATOLY MALTSEV
Описание
Баскетболисты "Црвены Звезды" Кори Уолден и "Зенита" Андрей Зубков
© EPA-EFE/ANATOLY MALTSEV

ТАСС, 22 декабря. Российский баскетбольный клуб "Зенит" обыграл сербскую "Црвену Звезду" в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась со счетом 98:69.

Самым результативным у "Зенита" стал форвард Кей Си Риверс, набравший 23 очка. У сербского клуба 13 очков на счету форварда Джонни О'Брайанта.

"Зенит" поднялся на пятое место в турнирной таблице, одержав 9 побед в 14 матчах. "Црвена Звезда" расположилась на 17-м месте с 5 победами в 16 встречах.

В следующем матче 29 декабря петербургский клуб в гостях сыграет с тель-авивским "Маккаби", "Црвена Звезда" днем позже примет греческий "Панатинаикос".

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