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Баскетбольные еврокубки

Баскетболисты ЦСКА обыграли "Вийёрбан" и одержали 11-ю победу подряд в Евролиге

Армейцы победили в гостях со счетом 87:78
Майк Джеймс Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Майк Джеймс
© Михаил Терещенко/ТАСС

ТАСС, 23 декабря. Российский баскетбольный клуб ЦСКА обыграл французский "Вийёрбан" со счетом 87:78 в гостевом матче регулярного чемпионата Евролиги.

Самым результативным у ЦСКА стал защитник Майк Джеймс, набравший 31 очко. У хозяев 16 очков на счету форварда Гершона Ябуселе.

ЦСКА продолжает лидировать в турнирной таблице, одержав 13 побед в 16 матчах. Для армейцев это 11-я победа подряд. Французский клуб расположился на 15-м месте с 5 победами в 15 матчах.

В следующем матче ЦСКА 30 декабря в гостях сыграет с "Миланом", "Вийёрбан" в тот же день на выезде встретится с турецким "Фенербахче".

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