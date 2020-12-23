"Бруклин" обыграл "Голден Стэйт" в стартовом матче нового сезона НБА

ТАСС, 23 декабря. "Бруклин" со счетом 125:99 обыграл "Голден Стэйт" в стартовом матче нового сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча прошла на арене "Барклайс-центр" в Бруклине (Нью-Йорк).

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий "Бруклина" Кайри Ирвинг, набравший 26 очков. Его напарник по команде Кевин Дюрант, выступавший ранее за "Голден Стэйт", появился на площадке в матче НБА впервые с июня 2019 года и набрал 22 очка. Самым результативным в составе "Голден Стэйт" стал Стефен Карри, сделавший дабл-дабл (20 очков + 10 результативных передач).

"Бруклин" провел первую официальную встречу под руководством восьмикратного участника Матча звезд НБА, члена Зала славы имени Джеймса Нейсмита канадца Стива Нэша, который был назначен главным тренером команды в сентябре.

"Бруклин" одержал победу в первом матче регулярного чемпионата НБА впервые с 2012 года, когда со счетом 107:100 обыграл "Торонто".

В другом матче первого игрового дня встретятся "Лос-Анджелес Лейкерс" и "Лос-Анджелес Клипперс". Встреча начнется в 06:00 мск.

В следующем матче "Бруклин" 26 декабря встретится с "Бостоном". "Голден Стэйт" днем ранее сыграет с "Милуоки".