"Клипперс" обыграли действующего чемпиона "Лейкерс" в первый игровой день нового сезона

ТАСС, 23 декабря. "Лос-Анджелес Клипперс" обыграл "Лос-Анджелес Лейкерс" со счетом 116:109 в гостевом матче первого игрового дня нового сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча прошла в "Стейплс-центре", который является домашней ареной для обеих команд.

Самым результативным игроком матча стал Пол Джордж из "Клипперс", в активе которого 33 очка. В составе "Лейкерс" больше всего очков набрал Леброн Джеймс (22). Монтрез Харрелл, который в межсезонье перешел из "Клипперс" в "Лейкерс", сделал дабл-дабл (17 очков + 10 подборов), кроме него, дабл-даблом отметился его партнер по команде Деннис Шредер (14 очков + 12 подборов).

"Клипперс" провели первую встречу регулярного чемпионата под руководством Тайрона Лью, который в качестве игрока дважды становился чемпионом НБА (2000, 2001) в составе "Лейкерс". В качестве тренера он в 2016 году привел к чемпионству "Кливленд", за который тогда выступал нынешний форвард "Лейкерс" Леброн Джеймс. "Лейкерс" являются действующим чемпионом НБА.

В стартовом матче нового сезона НБА "Бруклин" со счетом 125:99 обыграл "Голден Стэйт", одержав победу в первой встрече регулярного чемпионата впервые с 2012 года.

В следующем матче "Клипперс" 26 декабря встретятся с "Денвером". "Лейкерс" в тот же день сыграют с "Далласом".