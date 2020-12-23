Бегунья Баздырева стала 14-м российским спортсменом, отбывающим наказание за эритропоэтин

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Бегунья на дистанцию 800 метров Анастасия Баздырева, дисквалифицированная на восемь лет за нарушение антидопинговых правил, стала 14-м российским спортсменом, отбывающим наказание за использование эритропоэтина (ЭПО). Об этом свидетельствуют материалы Российского антидопингового агентства (РУСАДА), оказавшиеся в распоряжении ТАСС.

Допинг-проба, взятая у Баздыревой, показала наличие в организме спортсменки запрещенных препаратов (рекомбинантного эритропоэтина). Дисквалификация спортсменки действует с 29 января 2018 года по 28 января 2026 года. Последний раз Баздырева (в замужестве - Макарова) принимала участие в соревнованиях 20 января 2018 года, когда на "Оренбургской миле" финишировала второй.

За использование ЭПО в настоящее время также отстранены от соревнований на разные сроки лыжники Егор Березин и Василий Пушкин, легкоатлеты Олег Ильин, Ксения Савина, Максим Александров и Вадим Улижов, гребцы Ксения Ямаева (Волкова), Олег Жестков и Алексей Коровашков, велогонщики Евгений Кудрявцев и Александр Бударагин, пловчиха Олеся Моисеева.

В разные годы на ЭПО или его модификациях были пойманы олимпийские чемпионы по лыжным гонкам Лариса Лазутина, Ольга Данилова, Юлия Чепалова и Евгений Дементьев, биатлонисты Альбина Ахатова, Екатерина Юрьева, Дмитрий Ярошенко, Ирина Старых и Александр Логинов. ЭПО не может попасть в организм случайным путем, некоторые иностранные биатлонисты не могут смириться с тем, что отбывший наказание за ЭПО Логинов вернулся в спорт.

В 2015 году Баздырева была одной из героинь одного из фильмов немецкого телеканала ARD (А-эр-дэ) об использовании допинга в легкой атлетике, под скрытую камеру она рассказала о том, что использует стероиды. В ноябре того же года Баздырева была отстранена от соревнований на основании отчета независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства. В декабре 2016-го спортсменка была признана виновной в нарушении статьи 32.2 (b) "Использование или попытка использования запрещенных веществ или методов", а на нее была наложена двухлетняя дисквалификация с 24 августа 2015 года.