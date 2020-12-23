Россиянин Константин Сурконт избран в правление Международной федерации киберспорта

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Советник президента Федерации компьютерного спорта России (ФКСР) Константин Сурконт вошел в состав правления Международной федерации киберспорта (IESF). Об этом говорится в заявлении ФКСР, которое оказалось в распоряжении ТАСС.

"Избрание в правление IESF представителя России - это очень важный шаг в расширении международного сотрудничества в киберспортивной отрасли, который укрепит роль нашей страны в деятельности организации. На 2021 год международная федерация запланировала большое количество интернациональных соревнований, включая чемпионат мира по киберспорту, товарищеские встречи, пилотные студенческие соревнования, в которых ФКС России будет принимать самое активное участие", - отметил Сурконт.

Международная федерация киберспорта учреждена в 2008 году. На данный момент она объединяет 100 национальных федераций. ФКСР является членом IESF с октября 2010 года.