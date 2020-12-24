{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Молодежный чемпионат мира по хоккею

Чинахов: российские хоккеисты будут прибавлять в игре по ходу молодежного ЧМ

В четверг сборная России уступила команде Канады со счетом 0:1 в контрольном матче перед стартом турнира

ТАСС, 24 декабря. Хоккеисты молодежной сборной России по хоккею будут прибавлять в командных взаимодействиях по ходу чемпионата мира. Такое мнение журналистам высказал нападающий сборной России Егор Чинахов.

На эту тему

В четверг сборная России уступила команде Канады со счетом 0:1 в контрольном матче перед стартом молодежного чемпионата мира.

"Тренировались вместе, прошли сбор. С каждой игрой мы будем добавлять в командных взаимодействиях. Конечно расстроился, могли забивать и побеждать. Надо было похладнокровнее отнестись к моментам, думаю, на турнире все будет", - отметил Чинахов.

Все сборные, принимающие участие в чемпионате мира, живут в "пузыре" в Эдмонтоне для того, чтобы минимизировать риск заражения коронавирусом. "Мы еще в Москве провели небольшой "пузырь". Все в равных условиях, стараемся как можно больше общаться", - заключил нападающий сборной России.

Молодежный чемпионат мира пройдет в канадском Эдмонтоне с 25 декабря по 5 января. Сборная России будет играть в группе В, первым соперником станет команда США (матч пройдет 26 декабря, начало - 05:30 мск). Также российские хоккеисты на групповом этапе сыграют с командами Чехии (28 декабря, 05:30 мск), Австрии (30 декабря, 05:30 мск) и Швеции (31 декабря, 05:30 мск).

НБА
"Вашингтон" уступил "Филадельфии" в матче НБА, несмотря на трипл-дабл Уэстбрука
Разыгрывающий провел первый официальный матч за "Вашингтон"
Читать полностью