"Вашингтон" уступил "Филадельфии" в матче НБА, несмотря на трипл-дабл Уэстбрука

ТАСС, 24 декабря. "Филадельфия" обыграла "Вашингтон" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча закончилась со счетом 113:107.

На эту тему

Самым результативным игроком матча стал защитник "Вашингтона" Брэдли Бил, набравший 31 очко. Его партнер по команде разыгрывающий Расселл Уэстбрук сделал трипл-дабл (21 очко + 15 результативных передач + 11 подборов). В составе "Филадельфии" самым результативным стал центровой Джоэл Эмбиид, сделавший дабл-дабл (29 очков + 14 подборов).

Уэстбрук провел первый официальный матч в составе "Вашингтона".

Результаты других встреч игрового дня: