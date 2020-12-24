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НБА

"Вашингтон" уступил "Филадельфии" в матче НБА, несмотря на трипл-дабл Уэстбрука

Разыгрывающий провел первый официальный матч за "Вашингтон"
Расселл Уэстбрук (в центре) AP Photo/Matt Slocum
Описание
Расселл Уэстбрук (в центре)
© AP Photo/Matt Slocum

ТАСС, 24 декабря. "Филадельфия" обыграла "Вашингтон" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча закончилась со счетом 113:107.

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Самым результативным игроком матча стал защитник "Вашингтона" Брэдли Бил, набравший 31 очко. Его партнер по команде разыгрывающий Расселл Уэстбрук сделал трипл-дабл (21 очко + 15 результативных передач + 11 подборов). В составе "Филадельфии" самым результативным стал центровой Джоэл Эмбиид, сделавший дабл-дабл (29 очков + 14 подборов).

Уэстбрук провел первый официальный матч в составе "Вашингтона".

Результаты других встреч игрового дня:

  • "Кливленд" - "Шарлотт" - 121:114;
  • "Индиана" - "Нью-Йорк" - 121:107;
  • "Орландо" - "Майами" - 113:107;
  • "Бостон" - "Милуоки" - 122:121;
  • "Торонто" - "Нью-Орлеан" - 99:113.
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