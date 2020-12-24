"Вашингтон" уступил "Филадельфии" в матче НБА, несмотря на трипл-дабл Уэстбрука

ТАСС, 24 декабря. "Филадельфия" обыграла "Вашингтон" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча закончилась со счетом 113:107.
Самым результативным игроком матча стал защитник "Вашингтона" Брэдли Бил, набравший 31 очко. Его партнер по команде разыгрывающий Расселл Уэстбрук сделал трипл-дабл (21 очко + 15 результативных передач + 11 подборов). В составе "Филадельфии" самым результативным стал центровой Джоэл Эмбиид, сделавший дабл-дабл (29 очков + 14 подборов).
Уэстбрук провел первый официальный матч в составе "Вашингтона".
Результаты других встреч игрового дня:
- "Кливленд" - "Шарлотт" - 121:114;
- "Индиана" - "Нью-Йорк" - 121:107;
- "Орландо" - "Майами" - 113:107;
- "Бостон" - "Милуоки" - 122:121;
- "Торонто" - "Нью-Орлеан" - 99:113.