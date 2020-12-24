Гол футболиста "Сочи" Нобоа в ворота "Спартака" стал лучшим в РПЛ в декабре

ТАСС, 24 декабря. Забитый мяч игрока "Сочи" Кристиана Нобоа признан лучшим в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) в декабре. Об этом сообщает пресс-служба лиги.
Нобоа забил в матче 18-го тура в ворота московского "Спартака" ударом из-за штрафной площади. "Сочи" победил в той встрече со счетом 1:0.
Гол Кристиана Нобоа – лучший в декабре!— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) December 24, 2020
Болельщики выбрали лучшим гол Фёдора Чалова, эксперты РПЛ и МАТЧ ПРЕМЬЕР отдали свои голоса за классный удар игрока «Сочи»
Нобоа забил гол в матче 18-го тура против «Спартака» #ТинькоффРПЛ #ЛучшийГолМесяцаРПЛ #РПЛтопчик pic.twitter.com/Q1E7ZvnQ2B
После 19 туров "Сочи" занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 33 очка. Нобоа является лучшим бомбардиром команды, на его счету восемь голов и одна результативная передача. В 20-м туре сочинский клуб сыграет с тульским "Арсеналом" 28 февраля.