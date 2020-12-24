Гол футболиста "Сочи" Нобоа в ворота "Спартака" стал лучшим в РПЛ в декабре

Допинг в спорте

Пересмотр дела пловца Сунь Яна связан с антикитайскими настроениями одного из судей CAS

Юристы спортсмена представили суду доказательства, что один из членов комиссии, вынесших решение о дисквалификации, опубликовал расистские комментарии о Китае в социальных сетях

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