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Футбол в России

Гол футболиста "Сочи" Нобоа в ворота "Спартака" стал лучшим в РПЛ в декабре

Нобоа забил в матче 18-го тура ударом из-за штрафной площади
Кристиан Нобоа (справа) Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Описание
Кристиан Нобоа (справа)
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

ТАСС, 24 декабря. Забитый мяч игрока "Сочи" Кристиана Нобоа признан лучшим в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) в декабре. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Нобоа забил в матче 18-го тура в ворота московского "Спартака" ударом из-за штрафной площади. "Сочи" победил в той встрече со счетом 1:0.

После 19 туров "Сочи" занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 33 очка. Нобоа является лучшим бомбардиром команды, на его счету восемь голов и одна результативная передача. В 20-м туре сочинский клуб сыграет с тульским "Арсеналом" 28 февраля.

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