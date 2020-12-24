СМИ: футболист "Тоттенхэма" Роуз арестован за опасное вождение

ТАСС, 24 декабря. Защитник английского футбольного клуба "Тоттенхэм" Дэнни Роуз арестован за опасное вождение автомобиля. Об этом сообщает британская газета The Sun.

По информации источника, 30-летний футболист в 4 часа утра на большой скорости врезался в заграждение. Сам футболист не пострадал, тест на алкоголь дал отрицательный результат.

"Мы можем подтвердить, что 30-летний мужчина был арестован по подозрению в опасном вождении в Нортгемптоне после четырех часов утра. Подозреваемый в настоящее время содержится в полицейском участке округа", - приводит газета комментарий представителя полиции.

Роуз провел в составе национальной сборной Англии 29 матчей, в его активе бронзовая медаль Лиги наций.