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Футбол в Англии

СМИ: футболист "Тоттенхэма" Роуз арестован за опасное вождение

Защитник на большой скорости врезался в заграждение

ТАСС, 24 декабря. Защитник английского футбольного клуба "Тоттенхэм" Дэнни Роуз арестован за опасное вождение автомобиля. Об этом сообщает британская газета The Sun.

По информации источника, 30-летний футболист в 4 часа утра на большой скорости врезался в заграждение. Сам футболист не пострадал, тест на алкоголь дал отрицательный результат.

"Мы можем подтвердить, что 30-летний мужчина был арестован по подозрению в опасном вождении в Нортгемптоне после четырех часов утра. Подозреваемый в настоящее время содержится в полицейском участке округа", - приводит газета комментарий представителя полиции.

Роуз провел в составе национальной сборной Англии 29 матчей, в его активе бронзовая медаль Лиги наций.

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