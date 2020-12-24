Фигурист Гуменник с болью в спине исполнял короткую программу на чемпионате России

ЧЕЛЯБИНСК, 24 декабря. /ТАСС/. Петр Гуменник с болью в спине выступал в короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию. Об этом спортсмен заявил журналистам.

Гуменник упал во время исполнения тройного акселя. Спортсмен получил за прокат 84,93 балла и пока занимает четвертое место.

"Сам не знаю, что со спиной, начала болеть неделю назад. Врачи сказали, придется на морально-волевых, - отметил фигурист. - Разница во времени не так беспокоила, ушла на второй план. Перед прокатами думал, чтобы все делать, а в прокате - о предстоящих прыжках, стратегия всегда такая".

"Неудачу связываю с болью в спине. Неделю не прыгал четверные, чтобы не усугублять. Завтра будем катать намеченный контент, не собираемся его упрощать", - добавил Гуменник.

Гуменник - бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров (2020) и серебряный призер юниорского финала Гран-при (2018). На втором этапе Кубка России нынешнего сезона в Москве, ставшем для спортсмена дебютным, он занял третье место, уступив Артему Ковалеву и Александру Самарину. В декабре фигурист одержал победу на этапе Кубка России в Москве.