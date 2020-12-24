{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Чемпионат России по фигурному катанию

Мозалев получил ушиб колена в короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию

Фигурист упал на четверном флипе
Андрей Мозалев Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Андрей Мозалев
© Гавриил Григоров/ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 24 декабря. /ТАСС/. Чемпион мира среди юниоров фигурист Андрей Мозалев получил ушиб колена во время исполнения короткой программы на чемпионате России, который проходит в Челябинске. Об этом журналистам сообщила тренер спортсмена Светлана Соколовская.

Фигурист упал на четверном флипе, его оценки за короткую программу составили 89,47 балла.

"Идем делать заморозку на колено", - сообщила Соколовская.

Мозалев является чемпионом мира среди юниоров. На этапах нынешнего Кубка России в Сочи и Казани фигурист был вторым. На контрольных прокатах сборной в Москве фигурист заявил, что ставит перед собой задачу победить на национальном чемпионате в Челябинске.

Теги
Чемпионат России по фигурному катанию
Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурист Самарин рассказал, что переболел коронавирусной инфекцией
Спортсмен занимает пятое место после короткой программы на чемпионате России
Читать полностью