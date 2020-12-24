Россиянин Аскаров может стать претендентом на титул UFC

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Аскар Аскаров станет претендентом на титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в наилегчайшем весе в случае победы над американцем Джозефом Бенавидесом. Об этом ТАСС заявил менеджер спортсмена Ризван Магомедов.

"Аскаров проведет бой с Бенавидесом на UFC 259 (6 марта - прим. ТАСС). В случае победы он станет претендентом на титул", - сказал собеседник агентства.

Чемпионом UFC в наилегчайшем весе является бразилец Дейвесон Фигейредо, Аскаров занимает третью позицию в рейтинге.

Аскаров дебютировал в UFC 21 сентября 2019 года, завершив вничью поединок против мексиканца Брэндона Морено. Всего на его счету в смешанных единоборствах (ММА) 12 побед, одна ничья и ни одного поражения. На Сурдлимпиаде 2017 года он выиграл золото в вольной борьбе в весовой категории до 61 кг, также он является чемпионом России по вольной борьбе среди слабослышащих и глухих.