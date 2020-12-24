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Допинг в спорте

Капитан сборной Казахстана по футболу Исламхан дисквалифицирован на два года за допинг

Казахстанская федерация футбола опротестует это решение

ТАСС, 24 декабря. Капитан команды Казахстана по футболу Бауыржан Исламхан дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Азиатской конфедерации футбола (АФК).

Срок дисквалификации 27-летнего полузащитника клуба "Аль-Айн" (ОАЭ) отсчитывается с 9 ноября 2020 года.

В Казахстанской федерации футбола (КФФ) отметили, что считают наказание необоснованно суровым. "В сентябре текущего года футболист сдал положительный допинг-тест в рамках розыгрыша Лиги чемпионов АФК и был отстранен от участия в матчах за клуб и сборную Казахстана, отсутствие ключевого игрока в решающих встречах Лиги наций оказало негативное влияние на итоги выступления нашей команды, - говорится в сообщении организации. - КФФ решительно и в официальном порядке заявляет в адрес АФК протест на решение по делу капитана сборной Казахстана. Задолго до сдачи теста Бауыржан Исламхан находился в расположении ФК "Аль-Айн" и пребывал в условиях строгого карантина, питаясь исключительно предоставленной командой едой и напитками, с высокой вероятностью можно утверждать, что запрещенный препарат попал в кровь игрока по роковой случайности".

Исламхан признавался лучшим футболистом Казахстана в 2014, 2016 и 2019 годах.

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