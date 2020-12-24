Мишина и Галлямов считают, что на их выступлении мог сказаться непривычный размер катка

ЧЕЛЯБИНСК, 24 декабря. /ТАСС/. Нестандартный размер катка на арене "Трактор" в Челябинске мог помешать фигуристам Анастасии Мишиной и Александру Галлямову во время исполнения короткой программы на чемпионате России. Такое мнение фигуристы высказали журналистам.

Мишина и Галлямов за исполнение короткой программы получили 73,25 балла. Пока фигуристы располагаются на четвертом месте, соревнования спортивных пар продолжаются.

"Может, следы, может, что-то со льдом, не оправдываюсь, лед хороший, но борты ниже. Но все это мелочи - если умеешь кататься, на это не стоит обращать внимание, - сказал Галлямов. - Завтра выходной, мы отдохнем. Главное - хорошо заснуть и завтра начать новый день".

"Каток чуть поменьше размером, это непривычно, мы знали об этом. Это больше подсознательно - бортик кажется ближе, кажется, пора прыгать, а не пора, - добавила Мишина. - Но это только короткая программа, на прошлом чемпионате России в короткой было еще хуже, но тогда это была моя вина. Говорят, когда ты не первый после короткой, даже немного легче".

Пары представят произвольную программу в субботу.